Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar vandaag af

Door: redactie

3/09/17 - 06u15 Bron: Belga

© Thinkstock.

Na het optrekken van nevel en mist, krijgen we deze voormiddag een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en in Ardennen is er kans op een lokale bui. Elders blijft het meestal droog. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden. De wind waait zwak uit de zuidelijke sector.

Vannacht is het bewolkt. Eerst is er vooral hoge bewolking, maar geleidelijk verschijnt er in het westen en in de gebieden langs de Franse grens ook veel middelhoge bewolking met kans op enkele druppels. De minima liggen tussen 8 en 13 graden, bij een meestal zwakke wind uit de zuidoostelijke sector.



Morgen blijft het meestal droog en begint de dag in het centrum en het oosten zonnig. In het westen is er meer bewolking die zich in de loop van de dag en avond traag uitbreidt over de rest van het land. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 22 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.



Dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op wat lichte regen of enkele buien vanaf het westen maar de meeste tijd is het droog. De temperaturen klimmen tussen 20 graden aan zee alsook in de Hoge Ardennen en 24 graden in de Kempen. De wind waait matig en draait van zuidzuidwest naar westzuidwestelijke richtingen.



Woensdag wordt het wisselvallig met buien maar tussenin af en toe ook brede opklaringen. Bij een stevige wind uit west tot noordwest wordt het gevoelig frisser met maxima van 14 graden in de Ardennen tot 18 of 19 graden in het centrum.



Donderdag is het nog altijd wisselend tot zwaarbewolkt maar blijft het op een lokale bui na droog. De maxima schommelen tussen 15 en 19 graden bij een matige noordwestelijke wind.



In de loop van vrijdag en op zaterdag moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en buienzones die vanaf het westen over het land trekken. Er is daarbij ook kans op onweer. De maxima liggen tussen 15 graden in Hoog- België en lokaal 20 graden in het centrum van het land bij een stevige zuidwestelijke wind.