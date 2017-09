Door: redactie

3/09/17 - 05u17 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Bij een zwaar verkeersongeval op de Houtlaan in Wijnegem zijn afgelopen nacht omstreeks 3 uur de twee inzittenden van een Porsche om het leven gekomen. De bestuurder had de controle verloren over het stuur en botste aan een hoge snelheid tegen een boom naast de rijbaan. De auto brak in verschillende stukken. Verdere gegevens ontbreken momenteel.