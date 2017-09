Door: redactie

In Turnhout is een peuter op tragische wijze om het leven gekomen. Het kind werd aangereden door een buur toen die de oprit afreed. De peuter van anderhalf jaar oud overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Dat bevestigt het Antwerps parket aan VTM NIEUWS.