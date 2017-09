"Burgemeester laat vrouwen in bikini afplakken op kermis"

Redactie

2/09/17

Sint-Agatha-Berchem De CDH-burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem zou de uitbater van een kermisattractie verplicht hebben om enkele tekeningen van vrouwen in bikini af te plakken. Deed hij dat niet, zou hij naar eigen zeggen niet meer welkom zijn. Volgens de man zou de maatregel genomen zijn om moslims niet tegen de borst te stuiten.

Het is Karl Vanlouwe (N-VA), die de kat de bel aanbond. Hij tweette over de situatie en deelde ook enkele foto's van de attractie op zijn Twitteraccount. Volgens Vanlouwe kan zoiets wettelijk niet worden afgedwongen, maar werd de uitbater wel onder druk gezet. Later meer.