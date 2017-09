Vrouwen in bikini afgeplakt op kermisattractie: "Niet geschikt voor kinderen"

Redactie

2/09/17

De vrouwen in bikini werden overplakt met bruin papier. © Twitter Vanlouwe.

Sint-Agatha-Berchem De burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem, Joël Riguelle (cdH), zou de uitbaatster van een kermisattractie verplicht hebben om enkele tekeningen van vrouwen in bikini af te plakken. Deed ze dat niet, zou ze naar eigen zeggen niet meer welkom zijn op de kermis. "Onvoorstelbaar", reageert N-VA-parlementslid Karl Vanlouwe.

Het was hij die de kat de bel aanbond. Vanlouwe tweette over de situatie en deelde ook enkele foto's van de attractie op zijn Twitteraccount. Volgens het parlementslid kan zoiets wettelijk niet worden afgedwongen, maar werd de uitbaatster wel onder druk gezet, naar eigen zeggen "omdat de tekeningen op de attractie niet geschikt waren voor jonge kinderen".



Volgens Het Nieuwsblad was de gemeente inderdaad erg verrast toen het kermiskraam uiteindelijk werd opgesteld. Mireille Walschaert, woordvoerster van de gemeente, vertelt dat de uitbaatster aanvankelijk foto's had doorgegeven van "een volledig andere attractie". Daarop waren geen schaars geklede dames te zien, wel meer geklede vrouwen. Vanuit dat oogpunt werd beslist de attractie naast een attractie voor erg jonge kinderen te plaatsen.



De fout werd uiteindelijk rechtgezet met 'bruin papier', in samenspraak met de uitbaatster, die onmiddellijk met het voorstel van de gemeente akkoord ging. De woordvoerster zegt nog dat het kraam zeker had mogen blijven staan - met dames in bikini - wanneer het verderop op de kermis zou gestaan hebben en dus niet vlak naast een kindermolen.