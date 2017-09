"Politie Antwerpen verdraait de feiten": getuige filmt incident in Borgerhout

Bruno Struys

Een buurtbewoner maakte beelden van de politie-interventie gisteravond in Borgerhout. © RV.

Een getuige van het incident op de Turnhoutsebaan in Borgerhout geeft een andere versie van de feiten dan die van politie en burgemeester De Wever (N-VA). "Op mijn beelden zie je dat de mensen op afstand stonden en niet tussenkomen bij de arrestatie."

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over de aanval op politieagenten, gisteren op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Hij noemt het "ronduit van het laagste gedrag". "Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk", zegt De Wever, "hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren." Gisteravond werden twee agenten van de Antwerpse lokale politie in Borgerhout aangevallen toen ze de bestuurster van een auto wilden controleren, die eerder vanwege haar rijgedrag was gespot door militairen. Volgens de politie omsingelden enkele tientallen jongeren de agenten en kregen die rake klappen en trappen. Nog volgens de politie deden toegesnelde ploegen de menigte uiteenstuiven. De Wever verwacht nu "een helder signaal vanuit de buurt". (lees verder onder het fimpje)

Genuanceerd verhaal

De politie zegt dat tientallen jongeren hen omsingelen, maar in werkelijkheid hielden mensen afstand en is de arrestatie gebeurd zonder dat iemand tussenkomt Assia Missaoui

Assia Missaoui (29) vierde die avond het Offerfeest bij haar ouders op de Turnhoutsebaan en kon vanuit hun appartement het incident filmen met haar telefoon. Zij vindt dat de versie van politie en burgemeester de waarheid onrecht aandoet.



"Ze verdraaien de feiten", zegt Missaoui, "ze zeggen dat tientallen jongeren hen omsingelen, maar in werkelijkheid hielden mensen afstand en is de arrestatie gebeurd zonder dat iemand tussenkomt. Mocht er al sprake zijn van geweld, dan is het niet te zien op mijn beelden." Af en toe zijn de agenten en de gearresteerde buiten beeld. Wat daar gebeurd is, weet Missaoui niet.



Wouter Bruyns, woordvoerder van Politie Antwerpen, benadrukt bovendien dat de belangrijkste feiten zich net iets eerder afspeelden. "Onze fietspatrouille had de grootste moeite om de auto tot stilstand te brengen", zegt Bruyns. "De dame in kwestie weigerde uit te stappen, was weerspannig en begon te krijsen. Op dat moment zijn onze agenten belaagd en geschopt door enkelingen die daarna weer even snel in de massa verdwenen."



"Het is alleszins een stuk genuanceerder dan de versie die de Antwerpse overheid verspreidt", zegt Missaoui nog. Op haar beelden is bijvoorbeeld te zien hoe iemand tegen de fiets van een van de agenten schopt, maar ook dat een andere voorbijganger die fiets weer recht zet.



Bruyns benadrukt dat het inderdaad een genuanceerd verhaal is, maar dat de beelden zeker niet het volledige verhaal vertellen en dat er onderzoek loopt om te achterhalen wat er precies gebeurd is. "Mij stoort het dat de Borgerhoutse jongeren worden voorgesteld als losgeslagen wild, terwijl dat absoluut niet zo is", zegt Missaoui. "De gemoederen waren niet verhit."