Turnhout: spelende kleuter doodgereden door buurjongen onder invloed van drugs

In de Taeymanslaan in Turnhout is zaterdagmiddag een peuter om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. Volgens buurtbewoners was het kindje al zittend aan het spelen op straat, toen het overreden werd door een zoon van de buren. De 20-jarige jongeman verliet achterwaarts, en reed het kindje aan toen hij opnieuw voorwaarts manouevreerde. Het kindje, van ongeveer 1,5 jaar, is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed aan haar verwondingen.