Protestmars voor afgezette pastoor in Brugge

2/09/17 - 13u51 Bron: Belga

© Joris Defour.

Een zeventigtal sympathisanten van de afgezette priester Luk Brutin is vanmiddag met de bus vertrokken vanuit Zwevezele richting Brugge. Ze gaan in stoet van de Katelijnepoort naar het Bisschoppelijk paleis in de Heilige Geeststraat.

De actievoerders verwachten in Brugge nog extra sympathisanten. Ze begrijpen niet waarom hun priester besliste dat Brutin pastoor-af is. Hun optocht eindigt aan het Bisschoppelijk paleis. "Of we daar ook daadwerkelijk iemand gaan te zien krijgen om met ons te praten, is een vraagteken. We hopen hiermee een punt te maken. We willen Luk terug!", zegt Kristien Rielhof, die de protestmars mee organiseert.



Om 14 uur vertrekt de groep te voet vanaf de Katelijnepoort.