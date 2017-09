150 sympathisanten eisen terugkeer afgezette pastoor tijdens protestmars in Brugge

jv, BHT

2/09/17 - 13u51 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Benny Proot.

Zo'n 150 sympathisanten van priester Luk Brutin uit Zwevezele hebben vanmiddag zijn terugkeer geëist aan het Bisdom van Brugge. Ze kwamen in stoet van het Bargeplein tot aan het bisschoppelijk paleis in Brugge. Eerder waren een zeventigtal sympathisanten vanuit Zwevezele met de bus naar Brugge gekomen. Daar hebben zich dus nog tientallen sympathisanten bij hen gevoegd.

© Joris Defour.

Priester Luk Brutin werd op maandag 21 augustus door bisschop Lode Aerts als pastoor verwijderd uit de parochies Sint-Aldegondis en Sint-Jozef in Zwevezele. Hij zou zijn werk niet naar behoren uitvoeren, al betwist de priester dat zelf.



"Hij lokt volle missen, wat van veel van zijn collega's niet gezegd kan worden", zegt Kristo Van Holsbeeck. "Wij willen een duidelijk signaal geven aan de bisschop: erken uw fout en geef onze priester terug."



"We hopen hiermee een punt te maken. We willen Luk terug!", zegt Kristien Rielhof, die de protestmars mee organiseert. Bisschop Lode Aerts toonde zich niet tijdens de actie. Hij liet eerder al weten dat hij niet op zijn beslissing zou terugkomen.