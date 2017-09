Guga Baúl ontroerd door schoonmoeder in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe

Door: redactie

2/09/17 - 11u40 Bron: vtmnieuws.be

Evi Hanssen opende vanmorgen de deur van Het Heilig Huis Van Hanssen, haar gloednieuwe radioprogramma op Joe waarin ze elke zaterdagochtend, tussen 10 en 12u een centrale gast ontvangt bij haar thuis. Deze ochtend mocht komiek en acteur Guga Baúl de spits afbijten. Met drie kinderen en nog eentje op komst, zal het in de toekomst druk worden ten huize Baúl-Embrechts. Evi wilde dan ook graag te weten komen wat voor een papa Guga eigenlijk is en had een speciale verrassing voor hem: een boodschap van zijn schoonmoeder: "Je bent een fantastische papa. Je kan goed pampers verversen, je kan ons Tine laten uitslapen en je bent een moderne papa. Het is zo grappig om te zien hoe fantastisch ons klein Gastonneke, die amper twee jaar is, al kan voetballen. Dat is onwaarschijnlijk plezant om te zien." En die boodschap kwam duidelijk aan bij Guga: "Dat water in mijn ogen is van die thee hier" grapte een zichtbaar ontroerde Baúl. Verder kwam Evi te weten dat Guga ooit nog gewerkt heeft als leerkracht Nederlands-Frans en trok met hem naar haar slaapkamer om het te hebben over zijn relatie met actrice Tine Embrechts. Ook het actuele taboe rond de legalisering van drugs kwam ter sprake: Evi had daarvoor hoofdcommisaris Peter Muyshondt uitgenodigd bij haar thuis. Volgende week komt Erik Van Looy langs in Het Heilig Huis Van Hanssen, zaterdag tussen 10 en 12u op Joe