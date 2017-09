Burgemeester De Wever hoopt op "signaal van buurt" na aanval op politieagenten

Door: redactie

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is niet te spreken over de aanval op politieagenten, vrijdag bij de Turnhoutsebaan. Hij noemt het gedrag laag en hoopt dat de schuldigen worden aangeduid.

Vrijdagavond werden twee agenten van de Antwerpse lokale politie in Borgerhout aangevallen toen ze de bestuurster van een auto wilden controleren, die eerder vanwege haar rijgedrag was gespot door militairen. Enkele tientallen jongeren omsingelden de agenten, die volgens de politie een aantal rake klappen en trappen kregen. Toegesnelde ploegen deden de menigte uiteenstuiven.



"Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk, hoe zo'n groep van tergende en zelfs agressieve jongeren telkens weer de reputatie van onze stad besmeuren", reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever. "Politiemensen aanvallen terwijl ze een interventie uitvoeren op een door militairen gesignaleerd voertuig en dus over onze veiligheid aan het waken zijn, dat is ronduit van het laagste gedrag."



"Ik hoop echt dat er een helder signaal vanuit de buurt komt", vervolgt de burgemeester, "om niet alleen die daden te veroordelen, maar de schuldigen ook aan te duiden en het respect voor de politie voorop te stellen." Ook de politie tilt zwaar aan de feiten. De betrokken jongeren worden opgespoord.