Voorbijganger bevrijdt 83-jarige vrouw uit brandend appartement

Tim Van Damme

2/09/17 - 12u54 Bron: Eigen Berichtgeving

Links op de foto voorbijganger Filip De Grauwe die de 83-jarige bewoonster gin helpen, rechts de brandweer was snel ter plaatse © Tim Van Damme.

Denderhoutem In Denderhoutem, een deelgemeente van de Oost-Vlaamse gemeente Haaltert, is vanmorgen rond tien uur een 83-jarige vrouw aan de dood ontsnapt door het heldhaftig optreden van een voorbijganger.

In het appartement van de vrouw brak brand uit in de keuken. De 46-jarige Filip De Grauwe uit Denderhoutem, wandelde op dat moment door de straat en merkte de zwarte rookpluim op. De man rende het gebouw in om de vrouw te bevrijden en keerde daarna terug om de brand met een tuinslang te blussen. "Op dat moment stond ook het plafond van de woonkamer in lichterlaaie. Ik kreeg een tuinslang van een overbuur, maar die bleek iets te kort om goed te kunnen blussen", klinkt het.

Appartement is onbewoonbaar

© Tim Van Damme.

De brandweerkorpsen van Ninove, Aalst en Erembodegem kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Door de brand is het appartement onbewoonbaar.



Het Roemeens gezin dat op het gelijkvloers woont, kreeg te kampen met lichte waterschade. "Er is veel om op te ruimen, maar we kunnen gelukkig in onze flat blijven wonen", aldus de man des huizes. De 83-jarige vrouw liep een lichte rookintoxicatie op en ging op eigen initiatief naar het OLV ziekenhuis in Aalst.