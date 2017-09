Jan Jambon: "Als het is om alles te regionaliseren, wil N-VA met PVDA praten"

KVDS

2/09/17

"Laten we eerlijk zijn, een socio-economische regering kan met de PVDA onmogelijk worden gevormd. Maar als het is om de staat te hervormen, misschien." Dat zegt vicepremier Jan Jambon (N-VA) in La Libre Belgique en La Dernière Heure.