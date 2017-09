Vliegtuig van Ryanair op Zaventem tijdlang ontruimd na bomalarm, Waalse man (51) gearresteerd

Door: redactie

2/09/17 - 09u33 Bron: vtm nieuws

Een vliegtuig van Ryanair op Brussels Airport. © photo news.

Op de luchthaven van Zaventem is vanochtend een vliegtuig van Ryanair even ontruimd na een bomalarm op de vlucht naar Madrid. Na een controle werd er niets verdacht aan boord gevonden. Omstreeks 9.30 uur kon het vliegtuig opstijgen. De politie heeft een 51-jarige Waalse man gearresteerd die bij het instappen van het vliegtuig "iets riep in verband met bommen die hij meehad", volgens Carol Vercarre, woordvoerster van het parket Halle-Vilvoorde.

De federale politie bevestigt aan onze redactie dat het vliegtuig gecontroleerd werd, maar dat er niets verdachts aan boord gevonden werd. Kort daarna konden de passagiers - die eerder het toestel hadden moeten verlaten - weer opstappen. De woordvoerster van Brussels Airport meldde intussen dat het vliegtuig om 9.30 uur veilig en wel is vertrokken naar zijn bestemming Madrid, twee uur later dan gepland.