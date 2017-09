Vliegtuig van Ryanair op Zaventem tijdlang ontruimd na bomalarm

Door: redactie

2/09/17 - 09u33 Bron: vtm nieuws

Een vliegtuig van Ryanair op Brussels Airport. © photo news.

Op de luchthaven van Zaventem is vanochtend een vliegtuig van Ryanair even ontruimd na een bomalarm op de vlucht naar Madrid. De crew aan boord zou gevraagd hebben om de noodprocedure in gang te zetten nadat iemand 'Allahu Akbar' zou geroepen hebben. Na controle werd er niets verdacht aan boord gevonden. Omstreeks 9u30 kon het vliegtuig opstijgen.De federale politie meldt nu dat het vliegtuig gecontroleerd werd, maar er niets verdacht aan boord gevonden is. De passagiers kunnen weer veilig het vliegtuig opstappen, dat normaal spoedig zal vertrekken.