De Croo haalt zwaar uit naar vakbonden: "Ze misbruiken hun positie, onaanvaardbaar"

"De vakbonden misbruiken hun cruciale rol." Dat zegt vicepremier en minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Alexander De Croo (Open Vld), in een interview met Le Soir, nadat de socialistische vakbond ACOD een spoorstaking aangekondigd heeft en voor dezelfde dag ook een stakingsaanzegging indiende bij bpost. "De vakbonden staan totaal los van de werkelijkheid", haalt De Croo uit.

De federale meerderheidspartijen waren deze week al zeer kritisch voor de vakbonden. N-VA-voorzitter Bart De Wever vroeg zich openlijk af of de kopstukken van het socialistische ABVV en het christelijke ACV, respectievelijk Rudy De Leeuw en Marc Leemans, "zichzelf nog serieus nemen". CD&V-vicepremier Kris Peeters riep de bonden dan weer op in gesprek te gaan met de regering over de uitvoering van het Zomerakkoord, alvorens acties aan te kondigen.



Ook Alexander De Croo kon maar weinig begrip opbrengen voor de acties en zegt nu hoe hij over een en ander denkt. "De vakbonden staan totaal los van de werkelijkheid", klinkt het. "Ze beweren dat het armoederisico stijgt, maar dat is niet waar, de indexen dalen licht. Ze zeggen ook dat de ongelijkheid toeneemt, maar dat is niet waar, de statistieken tonen aan dat de kloof verkleind wordt."



Volgens De Croo misbruiken de bonden hun "cruciale positie" door te gaan staken. "Ze weten maar al te goed dat wanneer ze staken, onze economie geblokkeerd wordt. Dat is onaanvaardbaar."