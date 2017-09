Screening met gezichtsherkenning voor wie nieuwe identiteitskaart wil

Door: redactie

2/09/17 - 05u35 Bron: Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) © Belga.

Wie in de toekomst een nieuwe identiteitskaart of een nieuw paspoort wil, moet zijn of haar pasfoto eerst laten screenen met software voor gezichtsherkenning. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.