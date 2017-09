Te weinig studentenkoten in Gent en Brussel

Door: redactie

Het nijpende tekort aan studentenkoten in de grote Vlaamse universiteitssteden is nog altijd niet overal weggewerkt. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van een rondvraag.

In Gent en Brussel blijft de toestand krap. In Gent vinden de 35.000 kotstudenten lang niet allemaal een gewone studentenkamer, onder meer door de instroom van buitenlandse studenten. "Om aan de vraag te kunnen voldoen moeten er elk jaar 700 kamers bijkomen", zegt Hilde Reynvoet, directeur van de Dienst Wonen van de stad Gent.



Over het kotenbestand in Brussel bestaan geen betrouwbare cijfers. Maar volgens Koen Van Ryckegem, de directeur van de studentenservicedesk Brik, zijn er vooral kamers in het luxesegment bijgekomen. "Die zijn niet representatief voor de hele markt. Veel studenten zijn nog altijd op zoek naar kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, maar velen vinden die niet. Dit soort kamers is in ons aanbod al sinds half augustus weg. Een flink deel van de studenten doet aan cohousing, wat indirect wijst op een tekort."



Elders is de kotenkrapte weg. In Leuven zijn er van de 42.000 studentenkamers nog 1.400 niet verhuurd. Ook in Antwerpen is de toestand genormaliseerd.