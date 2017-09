537 werklozen kregen thuis controle: bij 1 op de 3 sprake van fraude

Door: redactie

2/09/17 - 05u04 Bron: Belga

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) © Belga.

Al 537 werklozen hebben thuis onaangekondigd controleurs over de vloer gekregen, sinds die maatregel twee jaar geleden is ingevoerd. Bij een op de drie controles is geknoei vastgesteld. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van cijfers van staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld)

Er vonden 292 huisbezoeken plaats in Vlaanderen, 231 in Wallonië en slechts 14 in Brussel. Dat laatste valt volgens De Tijd niet alleen te verklaren door een tekort aan controleurs in Brussel. Volgens staatssecretaris De Backer heeft dat vooral te maken met het Kanaalplan na de terreuraanslagen in Parijs in november 2015, waarbij de politie op grote schaal controleerde of mensen in Molenbeek en co wel wonen waar ze beweren te wonen.



Wie een controleur aan de voordeur krijgt, is niet verplicht te antwoorden. Er moet een schriftelijke toestemming volgen om de woning te betreden. En de controleur mag niet in de kasten snuffelen. Dat mag alleen de politie. Als de deur dicht blijft, moet een onderzoeksrechter eerst toelating geven om het huis te betreden. Maar De Backer laat weten dat er niet één keer een onderzoeksrechter aan te pas kwam bij de 537 woonstcontroles de voorbije twee jaar.