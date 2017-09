Meer dan 2.000 geradicaliseerde moslims in België

Door: redactie

2/09/17 - 04u53 Bron: Belga

Gilles de Kerckhove © Imagedesk / Emy Elleboog.

In België zijn er 500 Syrië-gangers, maar ook een groep van meer dan 2.000 geradicaliseerden. In heel Europa zijn het er 50.000. "Dat is een schatting, het kunnen er ook duizend meer of minder zijn. Maar ze stellen de veiligheidsdiensten voor een probleem", zegt Europees antiterrorismecoördinator Gilles de Kerckhove vandaag in De Morgen.