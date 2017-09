'Child Focus voor honden' vindt elk jaar 250 verloren gelopen dieren terug: "Gejankt wordt er altijd"

NADINE VAN DER LINDEN

Wat Child Focus is voor vermiste kinderen, is Lost Dogzzz voor weggelopen honden: een geschenk uit de hemel. Deze week nog hielp de organisatie de chihuahua terug te vinden van Jess Donckers en Axel Daeseleire. Zo krijgen ongeveer 250 baasjes elk jaar hun hond terug, kosteloos. "Dat is janken. Bij álle partijen."

Een hond die verloren loopt of wegloopt, dat betekende vroeger dat je een briefje in de bus van de buren ging steken. Maar dankzij het internet kan vandaag een zoekactie opgezet worden die in weinig moet onderdoen voor speurtochten naar mensen. Enkele jaren geleden begon Jessy Van Bael (31) uit Burcht daar sporadisch mee, samen met enkele gelijkgezinden. Van Bael is verkoopster, maar uiteraard ook groot hondenliefhebber en baasje van Lana. Dit voorjaar werd het initiatief menens, met de oprichting van een vzw die Lost Dogzzz heet. Van Bael: "Wordt er een hond als vermist opgegeven via onze site, dan maken wij opsporingsflyers die via sociale media verspreid worden. Op onze pagina zijn dat toch al 15.000 volgers, die op hun beurt de berichten delen."



Vorig jaar heeft Lost Dogzzz rond de 250 honden teruggevonden. Soms tien kilo vermagerd, één keer een hond die al vier maanden vermist was, tot zelfs een hond die in Portugal op vakantie verloren was gelopen.