Niets mis met het kraantjeswater in Luxemburg

2/09/17

Het kraantjeswater in de provincie Luxemburg houdt geen gezondheidsrisico's in. Dat meldt de Waalse watermaatschappij SWDE gisteravond, nadat burgers in heel wat gemeenten geklaagd hadden over een onaangename geur en smaak van het water. Uit voorzorg is het chloorniveau wel verhoogd, wat de komende uren merkbaar zou kunnen zijn.