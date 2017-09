Politie Antwerpen opnieuw aangevallen door jongeren

kv

Tijdens een interventie op de Turnhoutsebaan heeft een groep jongeren Antwerpse politieagenten aangevallen. Twee agenten wilden een vrouw aan de kant zetten voor gevaarlijk rijgedrag, maar de bestuurster reed op hen in. Toen de agenten hun wapen trokken, werden ze omsingeld door enkele jongeren die hen klappen uitdeelden. Dat meldt VTM Nieuws vanavond.

Het gaat om twee inspecteurs van de fietspatrouille. "Iets voor zeven merkten twee inspecteurs van de fietspatrouille de wagen van de vrouw op", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie aan VTM Nieuws. "De bestuurster reed in de richting van de collega's, die gelukkig konden wegspringen. De vrouw reed een zijstraat in en vernielde daarbij wat straatinfrastructuur. De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand waarna de patrouille het wapen trok en de vrouw dwong om uit te stappen."



Meteen verzamelde zich een groep jongeren rond het incident en de agenten zagen zich genoodzaakt om bijstand te vragen. Er vielen rake klappen en een van de fietsen van de agenten werd vernield. Op het ogenblik dat de versterking ter plaatse kwam, waren de jongeren al verdwenen.



De bestuurster en twee inzittenden van de wagen worden momenteel verhoord. Over de identiteit van de betrokken jongeren is voorlopig nog geen duidelijkheid.



We tillen heel zwaar aan het incident. Geweld tegen de politie kan niet," aldus Bruyns.



De Antwerpse politie wordt wel vaker geconfronteerd met geweld tegen de agenten.