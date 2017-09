Nathalie De Deken (34) uit Grobbendonk al een week vermist

Door: redactie

1/09/17 - 22u50

© Federale politie.

Nathalie De Deken is voor het laatst opgemerkt in het weekend van 26 en 27 augustus. Ze is vermoedelijk met haar fiets, een zwarte mountainbike, vertrokken vanuit haar woonplaats in de Oudstrijdersstraat in Grobbendonk. Sindsdien ontbreekt elk spoor.