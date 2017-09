Door: redactie

1/09/17

The word is out! Niels Destadsbader doet mee aan de volgende editie van Liefde voor Muziek en hij is niet alleen. Want hij krijgt het gezelschap van een heleboel andere muzikale toppers, waaronder: Coco Jr., K's Choice, Jasper Steverlinck en Sylvie De Bie!