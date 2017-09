Stroompanne treft 40-tal straten rond Heizel en ook Memorial Van Damme, herstelling zal uren duren

Door: redactie

1/09/17 - 21u19 Bron: Belga

Nafi Thiam op de Memorial Van Damme, waar weinig hinder door de stroompanne wordt ondervonden. © belga.

De omgeving van de Heizel en het Koning Boudewijnstadion wordt getroffen door een grote stroompanne. In totaal zitten zo'n 40 straten zonder elektriciteit, meldt elektriciteitsnetbeheerde Sibelga. De herstellingen zullen enkele uren duren. De atletieknummers op de Memorial Van Damme verlopen 'in het duister': noodgeneratoren zorgen voor licht, maar dat is minder sterk dan normaal. Op tv merk je daar evenwel weinig van.

"Het gaat om een dubbel defect op een van onze ondergrondse kabels", zegt woordvoerster Iris Fostiez van Sibelga. "Het Brusselse elektriciteitsnet is opgebouwd in cirkels waardoor het bij een panne op een kabel meestal mogelijk is om een buurt toch snel opnieuw te bevoorraden, door de cirkel in de andere richting te volgen. Hier gaat het om een dubbel defect, waardoor die oplossing niet mogelijk is en er een fysieke herstelling van de ondergrondse kabel moet gebeuren."



"Afhankelijk van de bodembedekking waar onze mensen door moeten, kan dat al snel een paar uur duren. Ligt de kabel onder beton, dan zal het moeilijker worden dan met een andere bodembedekking. Ik vrees dat het toch een uur of drie, vier zal duren voor iedereen weer elektriciteit heeft."



Het incident zou geen gevolgen mogen hebben voor de ziekenhuizen in de omgeving, of de Memorial Van Damme die in het Koning Boudewijnstadion plaatsvindt. Daar werken ze momenteel met noodverlichting. Voor de mensen die de atletiekmeeting thuis volgen op televisie, worden de beelden lichter gemaakt.



"Bedrijven of instellingen die elektriciteit broodnodig hebben voor hun werking, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, zijn veelal voorzien van stroomgroepen om zelf elektriciteit op te wekken bij een panne. Zo ook het Koning Boudewijnstadion."