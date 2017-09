Tip van de fietsendief: "Zo vermijd je dat je fiets gepikt wordt"

kv

1/09/17 - 19u21 Bron: Sikkom

© thinkstock.

Het schooljaar is weer begonnen en duizenden studenten en scholieren halen hun stalen ros opnieuw van stal om naar de les te pendelen. Maar vooral in de grootsteden en aan treinstations zijn fietsen ook zeer gegeerd door fietsendieven. Wie wil vermijden dat een onverlaat er met zijn vervoersmiddel vandoor gaat, leest dan ook best deze tip van een ex-fietsendief die spreekt uit ervaring.