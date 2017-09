Aalst zet meer politie in tegen vechtende tieners (maar inwoners lachen zich kriek met gefotoshopt beeld)

FT & TVDN

De stationsbuurt in Aalst wordt wel vaker geteisterd door vechtende tieners. En dus is het stadsbestuur vastbesloten hard op te treden. Zeker nu het schooljaar weer van start is gegaan. Volgens CD&V komt er zelfs politie te paard. Maar wat de inwoners vooral lijkt bezig te houden: het gefotoshopte beeld dat de partij verspreidde.

Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is vastbesloten het pijnpunt van zijn stad kordaat aan te pakken. "Ik denk aan extra politiepersoneel dat zowel in burger als in uniform zal patrouilleren, maar ook aan andere middelen om het veiligheidsgevoel weer op te krikken. Het gaat over een zeer uitgebreid actieplan waarbij ook sanctioneel zal worden opgetreden. We zullen ook de cafés in de buurt sensibiliseren", klinkt het.



Volgens CD&V is het inzetten van politie te paard, of aan de zijde van politiehonden, een eerste noodzakelijke stap. "We moeten de amokmakers duidelijk maken dat we er in Aalst niet mee lachen en dat ze niet langer geduld zullen worden. Dit is zowel een signaal naar de onruststokers, als naar de schoolgaande jeugd die op een veilige manier naar school moet kunnen gaan", aldus nog de partij die haar boodschap kracht bij zette met een foto.



En die werkt vooral op de lachspieren van de inwoners. Een agent met hond en twee politiemannen te paard werden aan het station van Aalst gefotoshopt. Velen hebben opgemerkt dat CD&V niet haar beste digitale kunstenaar heeft ingehuurd. Met enkele lachwekkende reacties en foto's tot gevolg.



