Turks-Koerdische drugsbende in Hasselt opgerold

Het Oostenrijkse gerecht heeft in samenwerking met de Belgische autoriteiten, meer bepaald het parket in Limburg, een drugsbende opgerold, waarvan het kopstuk op een appartement in Hasselt verbleef. Dat heeft het openbare ministerie in Oostenrijk bekendgemaakt.

Het kopstuk van de organisatie opereerde vanuit Hasselt. De heroïne en cocaïne werden wekelijks via de havens van Rotterdam en Antwerpen naar Hasselt gebracht, waar de drugs verdeeld, versneden en verpakt werden. Dan werden de verdovende middelen in voertuigen met geheime opbergruimtes gestopt en ging de rit naar Oostenrijk.



Via een afstandsbediening ging het dashboard open en was er ruimte om vijf kilo drugs te verbergen. De organisatie zou banden hebben met de Koerdische arbeiderspartij PKK. Zo werden in Hasselt 30 kilo coke, 12 kilo heroïne, xtc-pillen, tien vuurwapens, tien smokkelvoertuigen en 800.000 euro cash in beslag genomen.



Volgens het Oostenrijkse gerecht liep er in ons land een onderzoek naar een van de verdachten in het kader van lidmaatschap aan een terroristische organisatie. De opbrengsten van de drugsverkoop vloeiden terug naar Turkije.



Terwijl het onderzoek in het buitenland nog liep, werden al vier leden van de organisatie in Oostenrijk veroordeeld voor het smokkelen van heroïne. Ze kregen in totaal 21,5 jaar cel. Tegen een vijfde verdachte loopt er een Europees aanhoudingsbevel. In ons land werden tien verdachten gearresteerd.



Het gerecht in Oostenrijk liet weten dat de heroïne, die in Oostenrijk was aangetroffen, een hoge zuiverheidsgraad had. De drugs werden verhandeld naar Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.