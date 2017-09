Niels Destadsbader onthult groot nieuws op Qmusic

Door: redactie

De eerste artiest die in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek te zien zal zijn is bekend. Zonet bevestigde Niels Destadsbader in het programma van Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe op Qmusic dat hij alvast het avontuur aangaat. Een logisch vervolg op wat voor hem een fenomenaal muzikaal jaar was. Een MIA, dé Zomerhit, 44 weken Ultratop, een platina-album: ze maakten van Niels dé muzikale doorbraak van het jaar. Welke artiesten samen met Niels hun liefde voor muziek zullen botvieren op elkaars songs, wordt vanavond bekendgemaakt in de laatste uitzending van 2 Meisjes op het Strand, om 20.35 bij VTM.