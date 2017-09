FT

1/09/17 - 17u00

De jachthaven in Luik waar het hoofd uit het water werd gehaald. © Porte de Liège.

Lugubure ontdekking deze middag in Luik. Duikers hebben in de Maas een hoofd gevonden ter hoogte van de jachthaven. Het parket van Luik bevestigt de vondst. Ook donderdagavond werd al een lichaam in ontbinding teruggevonden in een zijarm van de rivier. Of het om lichaamsdelen van één en dezelfde persoon gaat, is niet geweten. Een wetsdokter moet uitsluitsel geven.