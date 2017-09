Satanist die moeder ombracht, krijgt jaar cel voor vernielingen aan kapelletjes

Door: Birger Vandael

1/09/17

De satanist en zijn moeder woonden in de flat op het gelijkvloers. © Jimmy De Schrijver.

Diepenbeek De Poolse satanist Bartosz Z. (35) werd vandaag in de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van één jaar in de zaak rond de vernielde kapelletjes. Bartosz stapte op 9 augustus bebloed het politiebureau binnen met de mededeling dat hij zijn 60-jarige moeder had vermoord op gruwelijke wijze. Die zaak werd echter nog niet behandeld. De beklaagde was niet aanwezig, hij zit in de cel. Zijn onmiddellijke aanhouding werd desondanks bevolen.

De 35-jarige satanist verklaarde tijdens de behandeling van de kapelletjeszaak op 20 juni - in een opvallende camouflage-outfit - al dat hij aanhanger is van Satan. "De mensen die mij volgen, moeten gestraft worden. Satan heeft zelf een straf voor deze mensen. Jullie discrimineren altijd Satan, Christenen intimideren Satan", stelde hij in gebrekkig Nederlands, af en toe doorspekt met een Engelse zin. Verder sprak hij toen al over de doodstraf, maar niemand had toen kunnen weten welke wansmakelijke ideeën er in zijn hoofd spookten. "Op zeven manieren heeft men mij gediscrimineerd, dat betekent de doodstraf. We zullen zien wie hoger staat", klonk het onheilspellend. Lees ook Zelfverklaarde satanist die moeder onthoofdde psychiatrisch onderzocht

Zestien kapelletjes Op dat moment werd de man enkel beschuldigd voor vernielingen aan zestien kapelletjes in Diepenbeek en omstreken. Hij onthoofde er Mariabeelden, stal er beeldjes, vernielde glas en sloeg ruiten stuk. Daarvoor riskeerde hij een celstraf van acht maanden en een geldboete. De burgerlijke partij, een lokaal OCMW, vroeg ook enkele honderden euro's aan schadevergoeding. Normaal zou het vonnis worden uitgesproken op 16 augustus, maar dat vonnis werd uitgesteld tot vandaag. "De beklaagde wordt veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van één jaar en een boete van 800 euro. De bijl wordt verbeurdverklaard en de burgerlijke partijen worden vergoed zoals gevraagd."