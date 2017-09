Francken zet 13 criminele vreemdelingen het land uit

Door: redactie

1/09/17 - 13u47 Bron: Belga

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA). © belga.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de verblijfskaarten van 13 criminele vreemdelingen ingetrokken. Dat kondigt de N-VA-staatssecretaris zelf aan. "Het gaat om het hoogste aantal in één keer ooit", zegt hij. Onder de 13 betrokkenen zitten volgens Francken "drie moslimterroristen, één moordenaar, één kinderverkrachter, inbrekers en drugsdealers".

PS, sp.a, Groen, Ecolo... willen ze hier houden. Ik wil ze uitzetten als ze vrijkomen. Dat is inderdaad het verschil Staatssecretaris Theo Francken (N-VA)

Volgens Francken zijn de dossiers een bewijs dat de strengere vreemdelingenwet "perfect werkt". Die wet, die eerder dit jaar werd goedgekeurd, voorziet dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken van vreemdelingen die in België geboren zijn of die voor hun twaalfde naar België gekomen zijn, en een gevaar vormen voor de samenleving.



De verstrenging deed wat stof opwaaien, maar volgens Francken bewijst de wet zijn nut in de praktijk. "De eerste linkse kritiek was dat ik nu op basis van 'vermoedens' mensen zou uitzetten. Dit zijn géén vermoedens, dit zijn zware effectieve celstraffen voor heel zware criminelen", zegt Francken.



Er was ook kritiek dat men het verblijf kon intrekken van vreemdelingen die hier geboren zijn of voor hun 12 jaar zijn toegekomen. "Zo zitten er inderdaad twee tussen", erkent Francken, "een zwaar veroordeelde moslimterrorist én een zwaar veroordeelde kinderverkrachter en pedofiel". "PS, sp.a, Groen, Ecolo... willen ze hier houden. Ik wil ze uitzetten als ze vrijkomen. Dat is inderdaad het verschil", aldus nog de N-VA-staatssecretaris.