Burgemeester Bart De Wever ligt onder vuur na uitspraak over migranten in Borgerhout

Bewerkt door: LB

1/09/17 - 13u09 Bron: Twitter, De Morgen

© belga.

"Kijk naar de foto's van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan in Borgerhout kom je op een avond gemakkelijk twintig mannen van dat type tegen." Dat zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Gazet Van Antwerpen. Die uitspraak wordt hem door velen niet in dank afgenomen.

Context

Op sociale media wordt er her en der ook op gewezen dat de uitspraak van De Wever in zijn context moet gezien worden. Daarom hier zijn integrale antwoord op de vraag "Hoe is uw relatie met de moslimgemeenschap in Antwerpen?" die Gazet van Antwerpen hem stelde.



"Het is wat vallen en opstaan. Je moet het vertrouwen van het grootste deel van de moslimgemeenschap behouden. De kleine, kwalijke groep van die vijfhonderd dossiers is ook voor de moslims zelf kwalijk, zeker voor de Marokkaanse gemeenschap. Kijk naar de foto's van de daders in Barcelona. Op de Turnhoutsebaan kom je gemakkelijk mannen van dat type tegen. Zo ontstaat een spiraal van wantrouwen en afwijzing. Het is een heel moeilijke lijn om te bewandelen voor een beleidsmaker: je moet een lijn trekken, je mag niet pardonneren, maar je moet ook het vertrouwen behouden. Dat is echt moeilijk."



Daarna wordt De Wever de vraag gesteld of "je moet verbinden of verder polariseren"? Zijn antwoord:



"We moeten ons ook niet te veel illusies maken. Het zit op meerdere vlakken niet echt goed tussen de islam en het Westen. Dat is wat het is. (...) We rekruteren nu voor de Antwerpse politie bij de allochtone gemeenschap. Zij moeten zelf ook het gezicht van de straat, van het gezag worden. Maar zeggen dat elke kiezer dat even prettig vindt, dat is liegen. Dan krijg ik mails, en meer dan één, 'dat we terroristen geen wapens moeten geven'. Het maatschappelijk weefsel is ontstoken. Je moet ook erkennen dat er mensen zijn die gewoon schrik hebben, die er niet gerust op zijn. Je moet hen niet benaderen met alleen maar de booschap dat ze verdraagzaam moeten zijn en ze bij het minste uitschelden voor racist. Dat hebben we twintig jaar gedaan, maar het heeft niks opgebracht. De polarisatie is er al twintig jaar, maar altijd was er alleen maar een probleem in de ene richting, het ging altijd over de zogenaamde onverdraagzaamheid."