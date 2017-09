E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en knooppunt E17 deze nacht gesloten

Bewerkt door: aja

Deze nacht wordt de E40 in beide richtingen afgesloten tussen Sint-Denijs-Westrem en het knooppunt met de E17. Dan wordt het brugdek van een van de Parkbosbruggen over de snelweg geplaatst.

Concreet zal de snelweg deze avond afgesloten vanaf 22 uur, tot morgenochtend 6 uur of uiterlijk 8 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt het brugdek van 160 ton vervoerd vanaf het montageterrein aan de oude op- en afrit van de N60 tot de definitieve locatie. Het brugdek bestaat uit een staalstructuur met betonelementen en zal door twee kranen op de juiste plaats worden gezet.



Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer richting kust vanuit Brussel (E40) omrijden via de R4 in Merelbeke. Verkeer vanuit Kortrijk en Antwerpen op de E17 moet via de R4 in Destelbergen omrijden. Het verkeer dat naar Brussel moet vanuit Oostende, rijdt om via de B402 (Flanders Expo) en volgt daar de R4 naar Brussel. Het verkeer vanop de N60 naar de E40 rijdt om via de R4.