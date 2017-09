"Weken" nodig om zinkgat in centrum Brussel te herstellen

FT

1/09/17 - 12u45 Bron: Belga

Zes meter lang en ongeveer even breed: het zinkgat in de Kardinaal Mercierstraat. © Marc Baert.

Het zal meerdere weken duren om de grondverzakking te herstellen in de Kardinaal Mercierstraat, vlak bij het station Brussel-Centraal. Daar ontstond gisteren plots een zinkgat van zes meter lang en zo'n zes meter breed. Volgens Vivaqua, de Brusselse watermaatschappij, werd de verzakking veroorzaakt door een lek in de waterleiding. Er is daarnaast ook sprake van een breuk in de verbinding tussen een gebouw in de straat en de riolering. Liefst zestien meter riolen moet vervangen worden, en dat op een diepte van negen tot tien meter. Het verkeer zal dus enkele weken omgeleid moeten worden.