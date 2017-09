Verkeersclown helpt kinderen oversteken: "Meer gezag dan politieagent of leerkracht"

Door: Mathias Mariën

video Aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge hielp deze ochtend wel een heel bijzondere gast de kinderen oversteken. 'Fieto de verkeersclown' zal vanaf dit schooljaar enkele dagen per week optreden als gemachtigd opzichter. "Een clown straalt opvallend genoeg meer gezag uit dan een politieagent of leerkracht."