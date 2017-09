Door: redactie

Ook de koningskinderen moeten vandaag terug naar school. Koning Filip ging vanochtend prinses Eléonore (9) afzetten aan de lagere school van het Sint Jan-Berchmanscollege in Brussel, samen met kroonprinses Elizabeth (15) en prins Gabriël (14). De twee oudere kinderen gingen alleen verder naar de middelbare school. Enkel prins Emmanuel was er niet bij. Hij werd door koningin Mathilde afgezet aan de Eurekaschool in Kessel-Lo (Leuven).