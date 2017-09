Juriste rijdt over gesloten overweg (of toch niet): "Geef mij gewoon forse uitbrander"

Bewerkt door Eric Belsack

Deze week in de politierechtbank

Politierechtbank Eén zaak sprong deze week in het oog in de Vlaamse politierechtbanken: een juriste die de wetgeving rond de gesloten overwegen uitlegde aan de politierechter. Voorts was er onder meer een fikse boete voor een laagvlieger in de bebouwde kom in het Vlaams-Brabantse Haacht.

Juriste rijdt over gesloten overweg: "Geef mij gewoon een uitbrander" Zo zit ik niet in mekaar Politierechter Een 51-jarige vrouw uit Keerbergen heeft de politierechter dinsdag om een stevige uitbrander gevraagd. C.D., een juriste van opleiding, stak op 17 november vorig jaar de spoorwegovergang in Haacht over terwijl de rode lichten nog knipperden. "Een van de meest ernstige feiten, een vierdergraadsovertreding", opperde de procureur die een geldboete vroeg, maar geen rijverbod gezien het blanco strafregister van de vrouw.



De vijftiger had haar huiswerk nochtans goed gemaakt. "In de wetgeving spreekt men enkel over slagbomen in beweging, niet over een wit licht", probeerde de vrouw aan de rechter uit te leggen. "Geef mij gewoon een stevige uitbrander", klonk het.



"Zo zit ik niet in mekaar", reageerde de rechter laconiek. De minimumstraf voor dergelijke overtreding staat normaal gelijk aan 240 euro boete en acht dagen rijverbod. Hij stuurde de vrouw naar huis met opschorting van straf. (KAR)

Met 99 kilometer per uur door zone 30 Hij had het deze keer echt niet gezien Advocaat van beklaagde Een dertiger uit Langdorp is door de Leuvense politierechter veroordeeld tot 900 euro geldboete en drie maanden rijverbod, waarvan 1 maand met uitstel. D.O. (32) reed vorige zomer met 99 kilometer per uur door een zone 30 in Haacht.



De rechter merkte fijntjes op dat dat O. al heel wat op zijn kerfstok had. "Hij had het deze keer echt niet gezien", reageerde zijn advocaat. Als hij zijn rijbewijs terugwil, zal hij ook moeten slagen voor de vier proeven. (KAR)

Niet luisteren naar gemachtigd opzichter? 174 euro boete Vaak zijn het fietsende leerlingen zelf die een bevel negeren Korpschef Dirk Van Nuffel Wie in Brugge nog snelsnel wil doorrijden aan de schoolpoort terwijl hij de gemachtigd opzichter z'n stopbordje ziet bovenhalen, riskeert een boete van 174 euro. Agenten zullen vanaf morgen postvatten aan de Brugse scholen. De politie wil zo het respect voor gemachtigd opzichters vergroten.



Korpschef Dirk Van Nuffel wijst niet enkel automobilisten met de vinger: "Vaak zijn het fietsende leerlingen zelf die een bevel negeren." Als er voldoende dossiers zijn, zullen de overtreders in een themazitting voor de politierechter moeten komen. De maatregelen maken deel uit van het actieplan dat er kwam na de dood van Yamen, het 6-jarige jongetje dat in februari overleed nadat hij voor de schoolpoort was aangereden door een truck. (MMB)

Op de vlucht voor alcoholcontrole De man wilde ook geen ademtest en drugstest ondergaan Carlo Smits (politie Oostende) Een bestuurder heeft donderdagavond in Oostende geprobeerd om te ontkomen aan de politie, toen hij rond 23.30 uur werd opgemerkt door een patrouille. De man leek onder invloed. Er startte een rondrit in Oostende, waarbij de bestuurder de indruk gaf dat hij niet wist dat de politie hem achterna zat.



"Hij reed de ene straat in en de andere uit. Stelselmatig dreef hij de snelheid op en uiteindelijk parkeerde de man in de Zuidstraat. Vervolgens wandelde hij met een stevige tred weg. De patrouille trof de man aan, maar hij weigerde zijn rijbewijs te geven", zegt Carlo Smits van de lokale politie. "De man wilde ook geen ademtest en drugstest ondergaan. De dokter werd gevorderd voor bloedproef maar ook dat weigerde de man. Hij kon geen wettige reden voorleggen waarom er geen bloedafname mocht gebeuren. Het parket trok zijn rijbewijs voor 15 dagen in. Een rijverbod wordt later uitgesproken door de politierechter", aldus Smits. (BBO)