Moeder die tweeling trachtte te doden riskeert 14 jaar cel: "IS-achtige uitvoeringswijze"

Kristof Aerts

1/09/17 - 10u46 Bron: Eigen berichtgeving

© rv.

Antwerpen - Schoten De tweelingdochters van Mireille Gram zijn deze ochtend in de rechtbank in Antwerpen aanwezig voor het proces tegen hun moeder. Het openbaar ministerie vordert 14 jaar cel voor haar.

De 51-jarige vrouw en dochter van Kipling-miljonair Tony Gram probeerde in haar villa in Schoten in september 2015 haar tweelingdochters te doden in hun slaap.



De tienerdochters konden zich redden en hulp bellen. Voor de dubbele moordpoging riskeert Gram een gevangenisstraf van 14 jaar. Vandaag wordt het proces behandeld. Een uitspraak volgt later.



Advocaat John Maes staat de dochters bij: "Ik omschrijf de feiten als pure horror. Dit was gepland en goed voorbereid. Als het van Mireille Gram afhing, waren deze meisjes er niet meer geweest. Waarom? Als straf voor haar ex-man."



"Uitvoering was IS-achtig"

Volgens de openbaar aanklager was "de uitvoering meer dan gruwelijk, een IS-achtige uitvoeringswijze". "De oorzaak ligt altijd bij anderen, nooit bij Mireille Gram. Maar haar trauma's of drama's zijn helemaal geen unicum, maar de wil om ze te overkomen, heeft ze nooit gehad. Het bewijs: in het voorjaar werd ze nog gedwongen opgenomen in psychiatrie. Ze kampt met rijkeluissyndroom: wereldvreemd, ze ziet de realiteit niet meer."