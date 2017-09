Pesterijen, drugs, vandalisme of diefstal in het middelbaar? De schoolwijkagent lost het op

Door: jv, hr

1/09/17 - 09u03 Bron: Belga

Fabio Carzedda (38). © Politie Carma.

Genk Vanaf vandaag hebben de secundaire scholen van Genk een schoolwijkagent, Fabio Carzedda (38). Doel is door zijn aanwezigheid efficiënter in te spelen op problemen waarmee scholen geconfronteerd worden en een laagdrempelig contact met de politie mogelijk te maken. Het proefproject voor Vlaanderen wordt na één jaar geëvalueerd.

De schoolwijkagent zal de vaste contactpersoon zijn tussen de politie en de scholen. Hij wordt het aanspreekpunt voor zowel directie, leerkrachten, leerlingen als hun ouders. Ze kunnen bij hem onder andere terecht voor problemen als druggebruik, diefstallen, vechtpartijen of signalen over mogelijke radicalisering. Ook verkeersproblemen in de schoolomgevingen kunnen bij hem worden gemeld. Hij speelt die dan door aan de politiediensten die daarin gespecialiseerd zijn. De agent heeft geen bureau in de school maar zal er geregeld aanwezig zijn.

"Ik ben een fiere Genkenaar en heb zelf zes schitterende jaren beleefd in het Sint-Jan Berchmanscollege", zegt de nieuwe schoolwijkagent. "Toen er een oproep kwam voor een nieuwe functie als voltijds schoolinspecteur, voelde ik me geroepen om een nieuwe weg in te slaan. Ik ga maximaal in de scholen aanwezig zijn en hoop zo voor de leerlingen een bekend gezicht te worden. Leerlingen kunnen bij mij met hun verhaal terecht. Het kan bijvoorbeeld gaan over pesterijen, drugs, vandalisme of diefstal."



"De directies van de scholen staan positief tegenover het project", zegt Sophie Lever, diensthoofd van de wijkpolitie. "Na een jaar gaan we het evalueren en beslissen we of we voortdoen."