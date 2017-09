"Mijn broer stierf aan overdosis. En toch zeg ik: maak alle drugs legaal"

NINA BERNAERTS

Twee broers. De ene studeert criminologie en maakt carrière bij de politie. De tweede raakt zwaar verslaafd aan heroïne en sterft aan een overdosis. Wie denkt dat dit van de eerste broer een fervent voorstander heeft gemaakt van de 'war on drugs', vergist zich. "Het is hoog tijd dat alle drugs gelegaliseerd worden", zegt hoofdcommissaris Peter Muyshondt. "Oók heroïne."

Peter Muyshondt (45) is hoofdcommissaris in een politiezone ten noorden van de stad Antwerpen. Een eerder rustige streek, die je allerminst associeert met een drugsoorlog. En toch. In maart werd er een huis belegerd: vijf kogelinslagen en twee molotovcocktails. Het was al het achtste drugsgerelateerde incident in enkele maanden tijd. Intussen staat de teller al op vijftien. "De zogenaamde 'war on drugs' werkt niet en mondt alleen uit in een oorlog op straat", zegt Muyshondt. "De strijd tegen drugs wordt zo schadelijker dan het goedje zelf."



Het zit de politieman zó hoog dat hij er een boek over geschreven heeft. In 'Beleid op speed' haalt hij keihard uit naar het huidige beleid, dat hij "een samenraapsel van oneliners en foute informatie" noemt. "Bart De Wever claimt de 'war on drugs' tegenwoordig, maar ook de vorige burgemeester van Antwerpen, Patrick Janssens, was er al mee bezig. De Amerikaanse president Richard Nixon deed het 45 jaar geleden al. Resultaat: het gebruik is alleen maar blijven stijgen. We weigeren te kijken naar de realiteit, waar al lang aangetoond is dat drooglegging niet werkt. Maar niemand denkt nog rationeel na over een herziening van het verbod."



