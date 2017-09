Laurent kan tot €77.000 verliezen

ISOLDE VAN DEN EYNDE

De federale regering zit vandaag voor het eerst weer aan tafel. Het eerste punt op de agenda: het ongeoorloofde uitje van prins Laurent. Allicht speelt hij dit jaar nog een deel van zijn dotatie kwijt.

Premier Michel had het beloofd: hij zou ­Laurent op de vingers tikken. Deze zomer woonde de prins - in legeruniform - de ­viering van het 90-jarige bestaan van het ­Chinese leger bij. Meteen volgde een storm van kritiek, want daarvoor heeft hij de ­toestemming nodig van de regering en die had Laurent niet gevraagd. Het was het ­zoveelste incident op rij en de eerste minister liet weten dat dat deze keer niet onbestraft zou blijven. Nu zet hij er vaart achter, want de balorige prins is het eerste agendapunt op de eerste ministerraad sinds het grote zomer­akkoord van de federale regering.



"De ­ministerraad zal de premier de opdracht ­geven de prins te ­aanhoren," bevestigt de woordvoerder van Michel. Dat is de eerste ­officiële stap van de ­procedure om hem te sanctioneren. Vervolgens zal Michel de ­ministerraad een voorstel van sanctie voorleggen, waarover gestemd moet worden. Het gaat sowieso om een eenmalige sanctie: om de volledige dotatie af te nemen is een nieuwe wet nodig. De prins speelt bovendien slechts een deel van zijn dotatie kwijt. Jaarlijks krijgt hij 308.000 euro, uitbetaald in vier ­schijven - één om de drie maanden. De ­laatste schijf moet nog worden overgemaakt en het is de bedoeling om daar een deel van in te houden.



