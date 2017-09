Brandweer moet eigen (oude) kazerne blussen in Asse

Tom Vierendeels

video De brandweerlieden van de zone Vlaams-Brabant West hebben vannacht hun eigen oude kazerne in Asse moet blussen. Rond 00.45 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brand aan de Hopmarkt in het centrum van de gemeente.

"Volgens de oproep ging het in eerste instantie om de vroegere feestzaal 't Smis", weet kapitein Jeroen Eeckelaers van de brandweer. Maar dat bleek niet te kloppen. Gezien verschillende brandweermannen die er afgelopen nacht bij waren zelf uren, dagen, weken of maanden hebben gesleten in het gebouw, hadden ze onmiddellijk door dat de brand in de oude kazerne woedde.



"Dat je de eigen kazerne moet blussen maken we niet dikwijls mee", grapt Eeckelaers. "Maar hun kennis van het gebouw was zeer nuttig. De indeling kennen de mannen als geen ander. Uiteindelijk bleek het vuur te woeden in een oud archieflokaal op een mezzanine. Die ligt net onder het dak en heeft een lichtkoepel. De koepel was volledig weggesmolten waardoor alle rook via daar ontsnapte. Enkele kasten met prullen gingen in vlammen op. Veel meer kan er ook niet branden."



Gezien het gebouw al drie jaar leeg staat, de elektriciteit niet meer is aangesloten en er regelmatig ongewenst bezoek over de vloer komt, gaat het zo goed als zeker om kwaad opzet. Een branddeskundige, aangesteld door het parket Halle-Vilvoorde, zal meer duidelijkheid moeten scheppen. Opmerkelijk is dat er eerstdaags gestart zal worden met de afbraak van de oude brandweerkazerne en feestzaal. De nieuwe schade heeft dus geen verdere gevolgen.