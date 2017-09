Terug naar school: "Lieve juf, wil je hen a.u.b. niet 'de drieling' noemen?"

ANNICK GROBBEN

video Wie vandaag het meeste bekijks zal hebben aan basisschool De Kraal in Winksele? Zonder enige twijfel de superschattige, eeneiige drieling Viktor, Lowie en Emiel Boon. De broertjes - thuis een mini-klasje op zichzelf - zijn helemaal klaar voor de eerste kleuterklas. "En dat voelt voor ons aan als een overwinning", zeggen hun trotse ouders.

Primeur voor basisschool De Kraal, die vandaag voor het eerst in zijn geschiedenis een drieling over de vloer krijgt. Een eeneiige drieling dan nog, wat sowieso al zeldzaam is. Wat een belevenis voor de dorpsschool, daar in Winksele. En wat een prestatie voor de drie broertjes. Ontstaan uit een spontane zwangerschap was de kans klein dat ze het alle drie zouden halen. Ook de vrees dat ze bij een vroeggeboorte met handicaps ter wereld zouden komen - en ze kwamen uiteindelijk twee maanden te vroeg - was reëel. En zie nu! Begin augustus tweeënhalf geworden en groot genoeg om de kribbe vaarwel te zeggen.



"Voor ons voelt deze 1 september als een overwinning", zegt mama Liesbeth Peeters (32), criminologe van beroep. "Ik zeg het niet zo veel, maar ik ben erg fier op de kindjes. We hadden niet verwacht dat ze nu al naar de kleuterklas zouden kunnen. Ergens had ik er rekening mee gehouden dat ze daar pas na de herfst- of kerstvakantie klaar voor zouden zijn. Omdat ze prematuur waren, heb ik me dikwijls afgevraagd: 'Gaan ze geen achterstand hebben?' Dat ze vandaag op hun tweeënhalf met de andere kindjes van hun leeftijd hun eerste kleuterstapjes zetten, maakt mij een trotse mama."



