Ann Soete stapt uit N-VA: "Ik werd weggepest uit de partij"

BHT

31/08/17 - 23u07

Ann Soete (58) haalt zwaar uit naar partijvoorzitter Pol Van Den Driessche. © photo news/ Benny Proot.

De Brugse politica Ann Soete (58) verlaat de N-VA en gaat als onafhankelijke zetelen in de Brugse gemeenteraad en het Vlaams parlement. Dat heeft ze gisteren bekend gemaakt. Soete was, sinds eind vorig jaar, al ontgoocheld in de N-VA.

Toen werd niet zij, maar wel Pol Van Den Driessche aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "Sinds die dag word ik gewoon weggepest in de partij", zegt ze. "Mij hebben ze nog enkele maanden geduld, omdat ze hoopten dat ik nog nieuwe mensen zou aanbrengen voor de lijstvorming. Dat is hen niet gelukt."



Soete is die politiek beu en keert de N-VA dus de rug toe. Ze denkt wel nog na over een mogelijke deelname aan de verkiezingen van 2018, zij het dan onder een andere vlag. Zo zou ze al gesproken hebben met zowel CD&V als Open Vld in Brugge. "Ik draag Brugge in mijn hart en wil nog mee helpen bouwen aan een mooiere stad." In Brugge heeft Soete overigens navolging. Ook raadslid Sabine Helleputte gaat er verder als onafhankelijke.