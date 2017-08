Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met diesel in Opglabbeek

jv, eb

31/08/17 - 21u34 Bron: Belga

In het onderzoek naar miljoenenfraude met diesel heeft de onderzoeksrechter in Tongeren vandaag één verdachte aangehouden en opgesloten in de gevangenis. In Opglabbeek op de Nijverheidslaan werd een werkende ontkleuringsinstallatie aangetroffen, waarmee rode huisbrandolie ontkleurd werd en vervolgens als diesel verkocht werd.