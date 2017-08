"Fipronilfraude gaat terug tot september 2016"

Door: redactie

31/08/17 - 20u48 Bron: Belga

© epa.

De fraude die geleid heeft tot de besmetting van eieren met het insecticide fipronil gaat terug tot september 2016. Dat heeft de Europese Commissie vandaag verklaard. Momenteel zijn 34 landen, waarvan het leeuwendeel in Europa, getroffen.

"We beschikken over aanwijzingen dat het illegaal gebruik van fipronil al plaatsvond in 2016", stelde Sabine Jülicher, die aan het hoofd staat van het directoraat-generaal Voedselveiligheid van de Europese Commissie, in het Europees parlement. "Naar wat we nu weten, begon dat in september 2016."



De besmetting van tientallen miljoenen eieren raakte begin augustus bekend. Binnen de EU zijn 22 landen getroffen, waaronder België. Negen andere landen ontvingen ook loten eieren die met fipronil besmet waren. Het gaat om Hongkong, Qatar, Libanon, Saoedi-Arabië, Liberia, Rusland, Zuid-Afrika, Angola en Irak.



Vooral in Nederland en België werden bedrijven preventief geblokkeerd.