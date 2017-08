Door: redactie

In Grâce-Hollogne in Luik, heeft een moeder haar drie kinderen van 9, 11 en 13 jaar oud de keel proberen over te snijden. Daarna stapte ze zelf uit het leven. Dat meldt RTL Info. De kinderen liggen in het ziekenhuis maar zouden niet meer in levensgevaar zijn.