Ryanair wil 90 vliegtuigen van Alitalia overnemen

31/08/17 - 19u56 Bron: Belga

Chief executive van Ryanair Michael O'Leary. © photo news.

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair gaat een bod doen op 90 vliegtuigen van de noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat heeft Ryanair vandaag bekendgemaakt.

"We gaan een bod doen op 90 toestellen, inclusief piloten, boordpersoneel, routes, enz.", aldus Ryanair-topman Michael O'Leary tijdens een persconferentie in Londen. Hij preciseerde dat de vliegtuigen in kwestie "gehuurd zijn" door Alitalia, maar hij hoopt daarover te kunnen onderhandelen met de curatoren van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij.



"Alitalia is een zeer goed merk", aldus O'Leary. Hij zegt de naam van de Italiaanse onderneming te willen behouden indien zijn bod succesvol zou zijn.



Gedeeltelijke of volledige biedingen op Alitalia kunnen nog ingediend worden tot 2 oktober. Volgens Italiaanse media zijn tot op vandaag een tiental biedingen ingediend.